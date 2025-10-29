В Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику»

Высокие ставки Банка России давят на экономику и тормозят производство, поэтому регулятор должен разработать инструменты для анализа последствий принятых решений для «реального сектора». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, комментируя проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, представленный Эльвирой Набиуллиной.

«В документе есть нужные ориентиры, но он требует более глубокого и понятного для бизнеса наполнения. Сегодняшняя политика высоких ставок ощутимо давит на экономику: тормозится не только потребительский спрос, но и производство. Когда предприятие берет кредит под высокий процент, себестоимость растет, а значит, дорожает и конечный товар. Это тянет за собой цепочку новых расходов и подталкивает инфляцию. Мы говорим о простых, понятных вещах — если деньги в экономике становятся слишком дорогими, производство замедляется, компании откладывают инвестиции, а рынок теряет динамику. Поэтому в стратегии Банка России должны появиться инструменты, которые позволят учитывать последствия процентных решений для реального сектора. Иначе ставка превращается в формальный показатель, не связанный с тем, как реально живет промышленность и бизнес», — сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что развитие финансовых технологий не должно привести к появлению монополий и неравенству, когда у жителей регионов будет разный доступ к услугам и платежам.

«Вторая тема, которая требует внимания, — это единство цифровой финансовой инфраструктуры. Сегодня финансовые технологии развиваются стремительно: растут онлайн-платформы, платежные системы, экосистемы и сервисы с элементами искусственного интеллекта. Однако важно, чтобы активное развитие цифровых сервисов и платформ не обернулось появлением монополий, не ограничило свободы расчетов и не создало барьеров для потребителей и поставщиков финансовых услуг. Появляются онлайн-платформы, где расчеты проводятся только «для своих», крупные участники рынка развивают собственные инструменты бесконтактной оплаты с использованием QR-кодов и биометрии. Это путь к неравенству, разному уровню доступа к финансовым услугам и платежам. Разрушение единой платежной инфраструктуры замедляет движение капитала, увеличивает издержки и удорожает стоимость кредита. Задача Центробанка и государства — обеспечить равные условия для всех участников рынка, чтобы любая операция, от платежа до кредита, была одинаково доступна в любой точке страны. Для этого необходимы единые правила и прозрачные тарифы, которые будут одинаковы для всех. Поправки, готовящиеся сейчас, должны закрепить принципы равного доступа и предотвратить формирование скрытых барьеров, когда выбор финансовых услуг зависит не от их качества и стоимости, а от условий, которые определяют цифровые сервисы и платформы. Такой подход предполагает также наделение Банка России достаточными полномочиями по контролю за соблюдением недискриминационного доступа участников рынка к новым механизмам и способам расчетов», — добавил он.

Депутат предложил передать часть золотовалютных резервов в Фонд национального благосостояния, чтобы финансировать технологические проекты.

«Отдельно стоит вопрос о золотовалютных резервах. Сегодня их объем превышает общепринятые в международной практике требования к их достаточности, что позволяет действовать активнее, не рискуя финансовой устойчивостью. Мы предлагаем рассмотреть передачу части резервов в Фонд национального благосостояния, чтобы на возвратной основе под низкий процент — около 2% годовых — финансировать долгосрочные технологические проекты в электронике, станкостроении, биотехнологиях и космической сфере. Такие вложения не подогревают инфляцию, потому что направлены не на потребление, а на расширение производства и предложение товаров, создают рабочие места и укрепляют промышленность. В мировой практике подобные механизмы считаются инструментом «длинных денег», который повышает устойчивость экономики к внешним колебаниям и ускоряет развитие внутреннего рынка. Важно, чтобы использование резервов было прозрачным, с учетом международных критериев достаточности, а решения принимались открыто и на основе четких экономических расчетов, чтобы сохранить баланс между надежностью финансовой системы и потребностями роста», — уточнил Гаврилов.

29 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Совфеда сообщила, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет. При этом, по ее данным, банковская система России обладает значительным запасом капитала, что позволяет ей нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн рублей до конца 2025 года.

Накануне Набиуллина заявила о том, что российская экономика в данный момент двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева. При этом она обратила внимание, что ресурсные возможности остаются основным ограничением для роста экономики РФ.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.