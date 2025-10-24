«Символический шаг». Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд

ЦБ на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Банк России объяснил свое решение снизить ключевую ставку до 16,5% тем, что рост цен в стране по-прежнему остается выше нормы — около 8% в год. При этом, по мнению регулятора, экономика постепенно выходит на более стабильный путь, а кредиты снова активно растут. Но инфляционные ожидания у населения и бизнеса по-прежнему высокие — это мешает ценам снижаться быстрее.

ЦБ подчеркнул, что намерен и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%.

«По базовому прогнозу, в 2026 году ключевая ставка будет в среднем 13–15% годовых. Конкретные решения будут зависеть от того, насколько стабильно замедляются цены и снижаются инфляционные ожидания. Сейчас, по оценке на 20 октября, годовая инфляция составляет 8,2%», — отметил ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания.

По итогам 2025 года инфляция, по расчетам ЦБ, опустится до 6,5–7%, а в 2026-м — до 4–5%. Полностью целевого уровня в 4% регулятор ожидает лишь во второй половине 2026 года, а с 2027-го инфляция должна стабилизироваться.

На нынешний рост цен повлияли разовые факторы — прежде всего подорожание топлива и сезонное увеличение стоимости овощей и фруктов, подчеркнул регулятор. Но ЦБ отмечает, что ожидания новых подорожаний товаров и услуг в России остаются высокими, а это может тормозить замедление инфляции.

Регулятор также прогнозирует, что в конце 2025-го и начале 2026-го цены снова пойдут вверх — из-за предстоящего повышения НДС и сопутствующей реакции бизнеса. После того как эти факторы исчерпают себя, цены должны начать снижаться — этому помогут жесткие денежно-кредитные меры, уверены в Банке России.

В Минэкономразвития назвали решение ЦБ «символическим», отметив, что у регулятора было «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

«Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом.

Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше», — прокомментировал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов.

Сигнал регулятора финансовому рынку можно расценивать как побуждение бизнеса к росту деловой активности и акцент на необходимость учета роста потенциала покупательского спроса, отметил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам решения заявила, что Банк России сегодня обсуждал три варианты ключевой ставки: снизить до 16, до 16,5 или оставить 17%. По словам председателя, те, кто был за сохранение уровня ключевой ставки, опасались, что разовые шоки могут заметно и надолго подогреть инфляционные ожидания населения.

По словам Набиуллиной, в целом денежно-кредитные условия в России существенно не изменились и остаются жесткими.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«В июле–августе ставки в экономике снижались под влиянием смягчения денежно-кредитной политики. К октябрю это снижение приостановилось. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность. Это создает условия для замедления инфляции», — отметила Набиуллина.

Она не исключила как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы , уточнила глава Центробанка.

Говоря о влиянии новых санкций ЕС и США на решениях по ДКП, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ РФ рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный внешний фактор, но многое будет зависеть от скорости адаптации к этим ограничениям.

«Мы видим, что санкции направлены на ограничение прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям.

Мы знаем предыдущие периоды, это занимает определенное время, но адаптация происходила. Поэтому сейчас пока оценивать, что это потребует какого-то изменения в решениях по ДКП, не приходится. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — отметила она.

Что будет с вкладами

По состоянию на 3 октября в десятке крупнейших российских банков максимальные ставки по вкладам на три месяца достигали 15,57%, на шесть месяцев — 14,56%, на год — 13,19%. По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», до конца 2025 года ставки по депозитам останутся двузначными.

«Ряд банков в моменте поднимают ставки на краткосрочные депозиты до уровня 16%+ годовых. До конца года ставки, вероятно, останутся на текущих уровнях, пока не появится новых сигналов об изменениях в российской экономике», — сказал «Газете.Ru» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин добавил, что банковский вклад еще долгое время будет оставаться лучшим финансовым инструментом по сочетанию риска (нулевой риск при сумме с учетом процентов до 1,4 млн рублей в каждом банке) и доходности (более чем в два раза выше инфляции).

«В ближайшие месяцы основная часть предложений на сроках до одного года будет сосредоточена на уровне 14,5–17%, в том числе в районе 16–17% по депозитам на один-два месяца, особенно для новых клиентов. Лично я рекомендую использовать банковский вклад в качестве инструмента сохранения накоплений и их приумножения. Если, например, сегодня разместить под 16,5% средства, равные сумме среднего вклада (без остатков до 10 тыс. рублей эта величина равна 651 тыс. рублей), на два месяца, то к 24 декабря (как раз к Новому году) получится заработать около 18 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Наиболее выгодным эксперты называют открытие вклада на шесть и 12 месяцев, поскольку есть возможность зафиксировать рост доходности вкладов на более длинные сроки.

«В период паузы снижения ключевой ставки банки временно повышают ставки не только на три и шесть месяцев, но также и на 12. Снижение ставок по вкладам начнется после новогодних праздников, в случае поступательной динамики снижения недельной инфляции. Снижение может составить 1,5–2 процентных пункта на всех сроках»,

— отметил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ожидает, что ставки по вкладам достигнут 14–16% к зиме.

«В случае дальнейшего снижения ключевой ставки в конце года, доходность по новым вкладам также может снизиться до уровня 8–10%», — предположил директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов.

Что будет с кредитами

Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке сейчас составляет 21,24%, на вторичке — 21,22%. Ставки по потребкредитам стартуют выше 19% и в отдельных случаях подбираются к 51%. По прогнозу экспертов, кредиты начнут дешеветь не ранее конца года.

Финансовый директор компании WEBBANKIR Михаил Акопов ожидает снижения ставок по потребкредитам и ипотеке на 1-2 п.п. к концу 2025 года .

«Рынок кредитов реагирует на изменения ЦБ с лагом — заметное снижение начнется не раньше первого квартала 2026 года. Окно для более выгодных условий откроется весной, если Центробанк продолжит цикл смягчения. Тем, кто берет кредит под инвестиционные цели или жилье, важно фиксировать ставку сейчас, а тем, кто может подождать, дождаться начала снижения в 2026 году»,

— отметил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.Ru».

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. не окажет реального влияния на экономику — хотя кредиты станут дешевле, они останутся дорогими, сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«[Решение ЦБ о снижении ставки на 0,5%] как мертвому припарка. Это сугубо политическое действие, которое вызвано недовольством экономики и недовольством политическим, Вячеслав Володин буквально позавчера говорил, что страна ожидает снижения ключевой ставки и бюджет на следующий год сверстан и принят в первом чтении, исходя из снижения в среднем до 12,5% в следующем году.

Все ожидают снижения ключевой ставки. В этой ситуации Банк России просто не мог не изобразить какого-то движения навстречу, при этом все заявления, которые делались, свидетельствовали о категорическом нежелании Банка России снижать ключевую ставку»,

— сказал депутат.

Тем не менее, по словам коммерческого директора «Брусники» в Москве и Московской области Андрея Фатнева, сегодняшнее снижение ключевой ставки простимулирует россиян покупать квартиры.

«Снижение ключевой ставки для первичного рынка жилья Москвы — сильный плюс. Оно запускает сразу несколько цепочек. Во-первых, спрос оживет быстро и заметно во всех сегментах, включая премиум. На рынок вернется отложенный спрос. Во-вторых, цены развернутся: от застойной динамики — к росту. Подорожание станет триггером «беру сейчас, пока не дороже». В-третьих, сделки ускорятся, а предложение начнет сжиматься. Покупатели будут решаться быстрее, логика «подожду, вдруг подешевеет» уйдет. Ликвидные проекты в популярных локациях разберут в первую очередь. Это сократит объем качественного предложения и добавит давления на цены», — добавила руководитель отдела продаж девелопера «Сияние» Лилия Холина.

По ее словам, окно «взять квартиру по хорошей цене» закрывается, имеет смысл активироваться и смотреть варианты в ближайшее время. Холина допустила, что эпоха щедрых скидок может закончиться.

«Логику «держим прайс» сменит плановое повышение. Начинается «золотая лихорадка» спроса — важно быть на виду и ясно показывать выгоду покупки именно сейчас», — подытожила Холина.

Что будет с рублем

24 октября курс доллара в моменте опускался до 79,4 рубля, а евро — до 92,9 рубля. К 15:48 мск доллар стоил 80,4 рубля, евро — 93,6 рубля. Эксперты допустили умеренное подорожание доллара и евро после решения ЦБ.

По словам Целищева, национальная валюта по-прежнему занимает сильную позицию, причем не подкрепленную традиционными фундаментальными аргументами.

«Вероятно, что пока не произойдет смягчения денежно-кредитной политики и усиления роли импортеров, мы будем видеть уровни по доллару и евро +/- октября. Покупать ли сейчас валюту или нет, зависит от цели и сроков — когда ее можно будет, например, конвертировать обратно по выгодному курсу. Высока вероятность, что до конца года не случится кардинального разворота в сторону снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам», — предположил Целищев.

Шедько ожидает, что в ближайшие две недели после решения ЦБ курс доллара поднимется до 82-84 рублей, а евро — до 96-98 рублей. К зиме возможен рост +5–10%, допустил экономист. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко ожидает доллар по 80–84 рубля, евро по 93–97 рублей и юань по 11,00–11,50 рубля в ближайшие две недели.

«Рубль укрепляется, но на динамику валютного курса сейчас оказывает влияние приближение пиков налогового периода. С его завершением валюты могут немного подорожать: доллар — до 82 рублей, евро — до более чем 95 рублей, юань — до 11,5 рубля. Решение ЦБ формально негативно для нацвалюты, но скромный шаг снижения и жесткость сигнала формируют в целом нейтральный сигнал для рубля. К началу зимы валюты могут еще продвинуться вверх — доллар — ближе к 85 рублям, евро — к 97–98, юань — к 11,8», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Что дальше?

По мнению экспертов, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку на последнем заседании в 2025 году — 19 декабря.

«Базовый сценарий предполагает ее некоторое снижение до конца года, скорее всего, до 16% годовых. С одной стороны, сохранится действие и проинфляционных факторов, таких как повышенные инфляционные ожидания, в том числе на фоне изменений в налоговой системе. С другой стороны, ужесточение антироссийских санкций может способствовать более длительному периоду высокого курса рубля, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Ситуация с кредитованием также должна удовлетворять пожеланиям ЦБ», — сказал «Газете.Ru» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер тоже ожидает снижения ключевой ставки до 16% в декабре.

Балынин допустил, что на следующем заседании ключевая ставка будет снижена на 1–1,5 п.п. (до 15–15,5%). Вариант с сохранением ставки исключать нельзя, но экономист считает этот вариант маловероятным.