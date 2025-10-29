На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина сообщила о достаточном запасе капитала в российских банках

Набиуллина: запас капитала позволяет банкам нарастить портфель кредитов
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Банковская система России обладает значительным запасом капитала. Это позволяет ей нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн рублей до конца 2025 года, заявила глава Центробанка РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации, ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас запас капитала банковской системы сверх обязательного минимума составляет 8 трлн рублей», — отметила она.

По словам Набиуллиной подобный запас позволит банкам нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн в 2025 году и на 12 трлн рублей в 2026 году, «не теряя при этом запас прочности».

«Капитал нужен именно для того, чтобы наращивали кредитование», — напомнила глава ЦБ РФ.

Накануне Набиуллина заявила о том, что российская экономика в данный момент двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева. При этом она обратила внимание, что ресурсные возможности остаются основным ограничением для роста экономики РФ.

Также Набиуллина оценила влияние западных санкций на российскую экономику. Она назвала рестрикции негативным внешним фактором и отметила, что многое будет зависеть от скорости адаптации экономики РФ к этим ограничениям.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами