Набиуллина сообщила о достаточном запасе капитала в российских банках

Банковская система России обладает значительным запасом капитала. Это позволяет ей нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн рублей до конца 2025 года, заявила глава Центробанка РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации, ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас запас капитала банковской системы сверх обязательного минимума составляет 8 трлн рублей», — отметила она.

По словам Набиуллиной подобный запас позволит банкам нарастить портфель кредитов еще на 4 трлн в 2025 году и на 12 трлн рублей в 2026 году, «не теряя при этом запас прочности».

«Капитал нужен именно для того, чтобы наращивали кредитование», — напомнила глава ЦБ РФ.

Накануне Набиуллина заявила о том, что российская экономика в данный момент двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева. При этом она обратила внимание, что ресурсные возможности остаются основным ограничением для роста экономики РФ.

Также Набиуллина оценила влияние западных санкций на российскую экономику. Она назвала рестрикции негативным внешним фактором и отметила, что многое будет зависеть от скорости адаптации экономики РФ к этим ограничениям.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.