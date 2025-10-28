На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина сообщила о движении российской экономики к выходу из перегрева

Набиуллина: экономика РФ двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российская экономика в данный момент двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева. Такое заявление сделала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Во вторник, 28 октября, глава финансового регулятора выступила в Государственной думе.

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — рассказала Набиуллина.

При этом она обратила внимание, что ресурсные возможности остаются основным ограничением для роста экономики РФ.

24 октября председатель Банка России спрогнозировала, что экономика страны перестанет демонстрировать признаки перегрева в первой половине 2026 года. Она добавила, что ЦБ РФ с учетом фактической динамики экономики снизил прогноз по росту Валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий год до 0,5–1%.

Также Набиуллина оценила влияние западных санкций на российскую экономику. Она назвала рестрикции негативным внешним фактором и отметила, что многое будет зависеть от скорости адаптации экономики РФ к этим ограничениям.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.

