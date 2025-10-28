В Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком

В Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком. Об этом заявил заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас, передает ТАСС.

«В этом году пограничники установили и забрали с места приземления 544 воздушных шара с контрабандными сигаретами, запущенных с территории Белоруссии», — заявил он.

По словам Монтвидаса, при попытке забрать посылки задержали 101 контрабандиста.

В литовской погранслужбе подчеркнули, что запущенные контрабандистами метеозонды угрожают безопасности полетов и уже несколько раз становились причиной прекращения полетов Вильнюсским международным аэропортом.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве.

Ранее ЕС пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за инцидентов с метеозондами в Литве.