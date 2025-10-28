Российские поставщики лишились товаров на миллионы рублей из-за пробки

Baza: селлеры из РФ потеряли товаров на миллионы из-за затора в Казахстане

Селлеры из РФ потеряли товары на миллионы рублей из-за затора на границе с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас пропуск через границу ожидают уже 10 тысяч фур, при этом значительная часть автомобилей находится в пробке уже второй месяц. Через Казахстан в Россию идут товары из Китая, Турции и Киргизии.

Причиной затора стало усиление таможенных проверок для борьбы с серым импортом. Каждый грузовик проверяют на соответствие перевозимых товаров заявленным. Не соответствующие декларациям товары отправляют на склады временного хранения, откуда их можно будет увезти только при наличии деклараций и маркировки.

Из-за проверок срок транспортировки товаров сократился с 2-14 дней до нескольких месяцев. Среди задержанных грузов оказались скоропортящиеся продукты.

Из-за ужесточения контроля на границе некоторые поставщики будут вынуждены будут перейти на полностью «белые» поставки. Некоторые логистические компании стали перенаправлять товары в Россию через расположенный на границе с Китаем Уссурийск и Беларусь.

На фоне продолжающихся два месяца сложностей с пропуском товаров через российско-казахстанскую границу президент России Владимир Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки.

