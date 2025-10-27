На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане отменили концерты российского певца после инцидента с желто-синим пакетом

В двух городах Казахстана отменили концерты российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) по независящим от артиста и организаторов причинам. Об этом сообщила организатор выступлений Ольга Горбикова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С очень большим сожалением сообщаем об отмене концертов Akmal' в Павлодаре и Усть-Каменогорске», — написала она, принеся зрителям извинения за сорванные выступления.

Отмена концертов Akmal' последовала после того, как он во время выступления в казахстанском городе Петропавловске 23 октября отказался принять от одной из зрительниц желто-голубой пакет с подарком. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях Казахстана. Некоторые пользователи интернета обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага и призвали отменить его последующие концерты в стране.

Сам певец отверг обвинения в том, что он оскорбил флаг Казахстана. В своих соцсетях певец заявил, что никогда не говорил плохо про эту страну и напомнил, что в Казахстане живут его родственники. Akmal' назвал сложившуюся ситуацию провокацией.

В марте этого года Akmal' расплакался во время концерта в Санкт-Петербурге. 21-летний артист спел поклонникам песню о бабушке, которой не стало уже давно, после чего не смог сдержать слез.

Ранее Akmal' сделал предложение своей девушке в Италии.

