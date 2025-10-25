Путин разрешил ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки

Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки

Ввоз товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), разрешен до 10 декабря текущего года. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ обнародован на официальном портале публикования правовых актов.

В документе говорится, что ввоз товаров при определенных условиях «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства РФ».

Для реализации ввоза необходимо соблюдать условия, среди которых обязанность получателя обеспечить перевозку и хранение товаров, а также направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на импорт. Помимо этого, указ предполагает, что ввезенные таким способом товары до 27 декабря будут нуждаться в таможенной декларации по существующим общим правилам.

Глава государства поручил обеспечить внесение всей информации о подобных товарах в соответствующую государственную информационную систему.

ЕАЭС проводил тестирование проекта по маркировке товаров, позволяющего всем странам объединения без дополнительных процедур отслеживать движение продукции по территории союза, ее происхождение и другие особенности.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий.