В России ожидают продажи вторичных квартир со скидками до Нового года

В России, скорее всего, будет всплеск продажи вторичных квартир в конце 2025 года. Это произойдет из-за возможного ужесточения налоговых льгот при сделках с недвижимостью, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. Он допустил, что собственники будут делать скидки.

«Единственным реальным результатом ужесточения налоговых льгот при продаже вторичных квартир может стать всплеск активности на вторичном рынке недвижимости в конце этого года. Те продавцы, кто потенциально рискует из-за поправок после 1 января 2026 года заплатить непредвиденный налог с продажи, постараются закрыть сделки до Нового года. Может быть, такие люди постараются продать недвижимость с небольшим дисконтом. Но этот всплеск также, думаю, не особо отразится на общей статистике», — отметил Чернокульский.

23 октября Госдума приняла в первом чтении поправки к Налоговому кодексу, меняющие порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. Как пояснили в Минфине «Газете.Ru», законопроект фиксирует требование непрерывного срока владения квартирой до сделки — три или пять лет, в зависимости от способа получения объекта, чтобы воспользоваться освобождением от налога.

Ранее стало известно, почему россияне должны платить налог при продаже квартиры.