На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают продажи вторичных квартир со скидками до Нового года

Риелтор Чернокульский предрек продажу вторичных квартир со скидками в конце года
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В России, скорее всего, будет всплеск продажи вторичных квартир в конце 2025 года. Это произойдет из-за возможного ужесточения налоговых льгот при сделках с недвижимостью, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. Он допустил, что собственники будут делать скидки.

«Единственным реальным результатом ужесточения налоговых льгот при продаже вторичных квартир может стать всплеск активности на вторичном рынке недвижимости в конце этого года. Те продавцы, кто потенциально рискует из-за поправок после 1 января 2026 года заплатить непредвиденный налог с продажи, постараются закрыть сделки до Нового года. Может быть, такие люди постараются продать недвижимость с небольшим дисконтом. Но этот всплеск также, думаю, не особо отразится на общей статистике», — отметил Чернокульский.

23 октября Госдума приняла в первом чтении поправки к Налоговому кодексу, меняющие порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. Как пояснили в Минфине «Газете.Ru», законопроект фиксирует требование непрерывного срока владения квартирой до сделки — три или пять лет, в зависимости от способа получения объекта, чтобы воспользоваться освобождением от налога.

Ранее стало известно, почему россияне должны платить налог при продаже квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами