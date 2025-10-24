В Минфине объяснили вопрос с налоговыми льготами при продаже квартир

Госдума в первом чтении одобрила законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые меняют порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине пояснили «Газете.Ru», что проект закрепляет требование непрерывного срока владения квартирой перед сделкой — три или пять лет (в зависимости от основания приобретения).

«В настоящее время налогоплательщики имеют право на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования, дарения от близкого родственника, в результате приватизации или если жилье единственное. Поправками уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков. Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике. Налоговые льготы при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать», — ометили в пресс-службе Минфина.

Кроме того, расширяется освобождение от НДФЛ при продаже жилья с последующей покупкой другого для улучшения условий у семей с двумя и более детьми. Предлагается учитывать детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными, а также детей, родившихся уже после продажи — но не позднее 30 апреля следующего года.

Также уточняется критерий по «лишней» недвижимости: у семьи не должно быть более 50% доли в ином жилье, чья кадастровая стоимость выше кадастровой стоимости приобретаемого объекта. Это соответствует логике льготы: улучшение условий оценивается по площади и кадастровой стоимости.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить налоговые льготы при продаже квартир.