Стало известно, почему россияне должны платить налог при продаже квартиры

Риелтор Сырцов: россияне попадают на налог при продаже жилья из-за разводов
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Жизнь часто заставляет россиян продавать жилье раньше трех-пяти лет владения: проблемы с ипотекой, падение доходов, переезд, учеба, смена состава семьи (рождение ребенка, развод, новый брак). Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, в этом случае нужно платить налог.

«В этих случаях новая норма ударит болезненнее — срока ждать сложно, а налог платить не хочется. Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется. К тому же дарение у нотариуса — это проверка законности и дееспособности сторон, документы идут в Росреестр, «фиктивные» сделки рисковы и легко оспариваются. Часть наследников и одаренных перенесет сделки на позже, чтобы не попадать на НДФЛ. Объекты в собственности дольше 5 лет станут привлекательнее. Тактика продавцов зависит от рынка: при «рынке продавца» налог закладывают в цену. При «рынке покупателя» приходится мириться с расходом. Обычно обязанность заплатить НДФЛ решение о продаже радикально не меняет, но если налог повысится, фактор может стать рыночным», — отметил Сырцов.

Госдума 23 октября в первом чтении одобрила поправки к Налоговому кодексу, меняющие порядок НДФЛ-льгот при продаже жилья. Как уточнили в Минфине для «Газеты.Ru», документ закрепляет требование непрерывного владения квартирой до сделки для того, чтобы не платить налог — три или пять лет, в зависимости от того, как она была получена.

Ранее в Минфине объяснили вопрос с налоговыми льготами при продаже квартир.

