Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из РФ

Трамп собирается обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о снижении объема импортируемой Китаем российской нефти. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу обсудить это. Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них», – сказал глава Белого дома.

Трамп также заверил, что Индия полностью откажется от нефти из РФ.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами сообщила, что Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. По ее словам, Трамп также призывает европейские страны прекратить закупать нефть у России. Она добавила, что, по данным американских властей, импорт российской нефти также начал сокращать и Китай.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Ограничения затронули крупнейшие российские нефтяные компании, в том числе «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние предприятия.

Ранее финансист раскрыл последствия обострившейся торговой войны США и Китая для экономики России.

