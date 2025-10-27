В Минфине РФ рассказали, как будет определяться ставка по комбинированной льготной ипотеке

Ставку по комбинированной льготной ипотеке будут определять рыночные условия, она будет снижена, количество рефинансирований не ограничено. Об этом говорится на сайте Минфина России.

«Граждане, оформившие комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку», — говорится в публикации.

Уточняется, что размер, на который можно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Это будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования.

Кроме того, подчеркнул Минфин, также были приняты меры по сохранению текущих темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам. Так, до конца текущего года сохранится повышенный размер возмещения кредиторам.

Минфин России с 1 февраля 2026 года изменит правила предоставления семейной ипотеки, запретив супругам оформлять два льготных кредита.

Ранее Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика.