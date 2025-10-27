Россиянам объяснили, почему доллар упал до 78 рублей

Курс доллара 27 октября упал до чуть более 78 рублей из-за налогового периода в России. В это время рубль традиционно дорожает, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль снова демонстрирует силу — доллар продавлен ниже 80 рублей. Причины крепости нацвалюты — пиковая поддержка со стороны налогового периода и повышение прогноза по уровню ключевой ставки на будущий год (с 12-13% до 13-15%), общая подавленность спроса на зарубежную валюту при ее стабильном предложении. Считаем, что доллар не задержится ниже 80 рублей надолго. Ожидаем, что уже с середины текущей недели, по завершении фискального периода, иностранные валюты отыграют часть потерь, ждем доллар в области 80-82 рублей в начале ноября и 85-86 рублей к концу года», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 27 октября в моменте курс доллара опускался до 78,43 рубля. К 12:05 мск доллар стоит 79,27 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 31% или около 35 рублей.

Ранее был назван курс доллара, необходимый для низкой инфляции в России.