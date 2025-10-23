На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван курс доллара, необходимый для низкой инфляции в России

Экономист Брагин: для низкой инфляции в России доллар должен стоить 90–95 руб.
Global Look Press

Курс доллара должен быть не более 90–95 рублей, чтобы инфляция в России была низкой. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Для сохранения низкой инфляции в России необходим стабильный рубль (курс доллара должен быть не выше 90–95 рублей), еще лучше укрепление национальной валюты. А вот ослабление рубля (доллар по 110 рублей и выше) почти наверняка вызовет новую волну роста инфляции. Отдельно стоит отметить и про влияние крепкого рубля на ВВП. В сочетании с высокими ставками оно однозначно отрицательное. Страдают не только экспортеры и компании, конкурирующие с импортом, а еще и те компании, которые могли бы воспользоваться крепким рублем для закупки оборудования и комплектующих, но не делают этого из-за высоких ставок», — отметил Брагин.

22 октября курс доллара на межбанковском рынке поднимался выше 82 рублей. С начала этого года доллар подешевел к рублю приблизительно на 19% или более чем 19 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне станут покупать меньше долларов и евро.

