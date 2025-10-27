Российский дипломат рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса

Ушедший из России южнокорейский бизнес понес крайне болезненные убытки, заставив покинувших РФ предпринимателей «кусать локти». Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев.

Дипломат отметил, что в силу известных обстоятельств южнокорейский бизнес частично вынужден был уйти с российского рынка, оставив созданные там производственные мощности.

Зиновьев подчеркнул, что все южнокорейские предприниматели хотели остаться в России, и процесс ухода оказался для них болезненным и убыточным, заставив «кусать локти».

По словам посла, чрезвычайно заинтересованный в российском рынке южнокорейский бизнес и сейчас находит возможности для взаимодействия в новых условиях, являясь важной конструктивной силой для поддержания практических связей между Сеулом и Москвой.

Дипломат указал, что оставшиеся на российском рынке предприниматели из Южной Кореи чувствуют себя уверенно и процветают.

16 октября сообщалось, что по итогам сентября 2025 года в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на сумму $149,1 млн, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Сеул попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний.