На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса

Посол Зиновьев: южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России
close
Depositphotos

Ушедший из России южнокорейский бизнес понес крайне болезненные убытки, заставив покинувших РФ предпринимателей «кусать локти». Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев.

Дипломат отметил, что в силу известных обстоятельств южнокорейский бизнес частично вынужден был уйти с российского рынка, оставив созданные там производственные мощности.

Зиновьев подчеркнул, что все южнокорейские предприниматели хотели остаться в России, и процесс ухода оказался для них болезненным и убыточным, заставив «кусать локти».

По словам посла, чрезвычайно заинтересованный в российском рынке южнокорейский бизнес и сейчас находит возможности для взаимодействия в новых условиях, являясь важной конструктивной силой для поддержания практических связей между Сеулом и Москвой.

Дипломат указал, что оставшиеся на российском рынке предприниматели из Южной Кореи чувствуют себя уверенно и процветают.

16 октября сообщалось, что по итогам сентября 2025 года в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на сумму $149,1 млн, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Сеул попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами