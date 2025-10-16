На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Импорт автомобилей в Россию из Южной Кореи вырос на 60%

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличились на 60%
Илья Наймушин/РИА Новости

По итогам сентября 2025 года в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на сумму $149,1 млн, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на анализ данных корейской таможни, проведенный РИА Новости.

Отмечается, что по итогам сентября Россия заняла седьмую строчку среди крупнейших импортеров южнокорейских автомобилей. На первом месте находятся США с $2,4 млрд. На втором месте - Канада ($435,4 млн). На третьем месте находится Киргизия ($430,7 млн). Далее идут Британия ($274,1 млн) и Австралия ($271,3 млн).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

