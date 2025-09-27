На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сеул попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний

Yonhap: Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний
Depositphotos

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний в России. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Переговоры Чо Хёна и Сергея Лаврова состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Глава МИД Южной Кореи подчеркнул, что Сеул стремится к миру и стабильности с помощью укрепления доверия и снижения напряженности. Также он призвал Москву остановить военное сотрудничество с КНДР.

До этого Чо Хён заявил, что правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с РФ в целях защиты интересов южнокорейских компаний.

В июне профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил, что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

Ранее в Кремле оценили возможность поездки Путина в Южную Корею.

