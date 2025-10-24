Набиуллина оценила влияние западных санкций на российскую экономику

Набиуллина: санкции — негативный фактор, но многое зависит от адаптации к ним

Западные санкции, введенные против России, негативный внешний фактор, но многое будет зависеть от скорости адаптации экономики РФ к этим ограничениям. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Она отметила, что влияние этих санкций сложно предсказать. Набиуллина считает, что в первую очередь они направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров РФ.

Также Набиуллина заявила, что Банк России пока не видит необходимости реагировать на новые антироссийские санкции Запада мерами по изменению денежно-кредитной политики. По ее словам, Центробанк будет наблюдать за развитием ситуации.

«Мы знаем предыдущие периоды, это занимает определенное время, но адаптация происходила», — сказала глава ЦБ.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. МИД Эстонии предупредило, что ЕС уже начал готовить 20-й пакет ограничений против РФ.

В этот же день минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл».

