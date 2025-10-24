ФАС предупредила дочернюю компанию «Газпром нефти» за дискриминацию АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила дочернюю компанию »Газпром нефти» за снижение продажи топлива независимым автозаправочным станциям в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о компании «Газпромнефть - Региональные продажи», которая лидирует по продажам АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в регионе. По данным ФАС, в текущем месяце компания увеличила отпуск топлива нефтяникам, но сократила поставки местным независимым АЗС — в два раза по бензину и в четыре раза по дизелю.

«Организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае неисполнения требования в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело.

22 октября на совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина. В ходе встречи вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Особенное внимание он обратил на ситуацию на рынке в преддверии зимнего сезона.

Ранее глава «Газпром нефти» заявил об отсутствии предложений по стабилизации топливного рынка России.