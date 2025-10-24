На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС предупредила дочернюю компанию «Газпром нефти» за дискриминацию АЗС

ФАС потребовала от дочки Газпром нефти повысить продажи топлива независимым АЗС
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила дочернюю компанию »Газпром нефти» за снижение продажи топлива независимым автозаправочным станциям в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о компании «Газпромнефть - Региональные продажи», которая лидирует по продажам АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в регионе. По данным ФАС, в текущем месяце компания увеличила отпуск топлива нефтяникам, но сократила поставки местным независимым АЗС — в два раза по бензину и в четыре раза по дизелю.

«Организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае неисполнения требования в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело.

22 октября на совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина. В ходе встречи вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Особенное внимание он обратил на ситуацию на рынке в преддверии зимнего сезона.

Ранее глава «Газпром нефти» заявил об отсутствии предложений по стабилизации топливного рынка России.

