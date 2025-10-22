На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новак обсудил с нефтяниками увеличение выпуска дизтоплива и бензина

Кабмин РФ: нефтяные компании отчитались о росте выпуска дизтоплива и бензина
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

На совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Как отмечается в публикации, представители рассказали о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива.

«Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, все обязательства выполняются», — говорится в сообщении.

Минтранс также отметил положительную динамику, касающуюся погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок.

В свою очередь вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Особенное внимание он обратил на ситуацию на рынке в преддверии зимнего сезона.

16 октября глава Союза автосервисов России Юрий Валько сообщил, что на фоне нехватки топлива в ряде регионов РФ на автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее цена бензина АИ-92 на бирже побила очередной рекорд.

