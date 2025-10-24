На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Газпром нефти» заявил, что предложений по стабилизации топливного рынка России нет

Дюков: нефтяники не готовят предложений по стабилизации топливного рынка России
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Российские нефтяные компании не готовят новых инициатив для стабилизации ситуации на топливном рынке страны. Об этом сообщил РИА Новости глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Новых предложений не готовим», — ответил он вопрос агентства о планах по стабилизации обстановки на рынке топлива.

22 октября на совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина.

Сообщалось, что представители рассказали о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Минтранс также отметил положительную динамику, касающуюся погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок.

В свою очередь вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Особенное внимание он обратил на ситуацию на рынке в преддверии зимнего сезона.

Ранее Новак рассказал, что внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами.

