Глава «Газпром нефти» заявил, что предложений по стабилизации топливного рынка России нет

Российские нефтяные компании не готовят новых инициатив для стабилизации ситуации на топливном рынке страны. Об этом сообщил РИА Новости глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
«Новых предложений не готовим», — ответил он вопрос агентства о планах по стабилизации обстановки на рынке топлива.
22 октября на совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина.
Сообщалось, что представители рассказали о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Минтранс также отметил положительную динамику, касающуюся погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок.
В свою очередь вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Особенное внимание он обратил на ситуацию на рынке в преддверии зимнего сезона.
Ранее Новак рассказал, что внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами.