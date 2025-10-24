На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выступили против специального налогового режима для ПВЗ

Экономист Колташов: спецрежим налогов для ПВЗ повысит цены на маркетплейсах
nimito/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили ввести специальный налоговый режим и собственный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Однако это нецелесообразная инициатива, который в конечном итоге негативно отразится на потребителях, повысив цены на товары, заявил 360.ru экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

«Специальный налог на пункты выдачи заказов представляется очень странным предложением, поскольку там все сделано для удобства покупателей, а покупатели платят НДС, который будет повышен до 22%. То есть это предложение направлено на то, чтобы сделать товары в России еще дороже», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, такой механизм затормозит развитие электронной торговли, работать с товарами мелкой розницы – например, аксессуарами, станет крайне сложно. Причем для экономики в целом это не будет иметь преимуществ, а лишь создаст своего рода «налоговую пирамиду» — появится дополнительное налогообложение на то, «что уже и так обложено налогом», подчеркнул экономист.

Колташов подчеркнул, что эта идея противоречива, так как непонятно, что конкретно планируется обложить налогами – ввести процент на сам факт выдачи заказов как минимум странно. Эксперт призвал не придумывать дополнительные режимы, которые лишь вынудят площадки пренебречь интересами покупателей.

Напомним, с идеей введения спецрежима для ПВЗ в Минэкономики обратилась ассоциация участников рынка электронной коммерции. Авторы инициативы отмечают, что действующие налоговые модели — общая и упрощенная — не учитывают специфику работы ПВЗ. Большинство таких точек действует не как самостоятельные торговые объекты, а по агентской схеме, выплачивая комиссию от оказанных услуг. Ассоциация предлагает протестировать отраслевой спецрежим в пилотных регионах, который может включать фиксированный налог, привязанный к количеству пунктов выдачи, а также льготные ставки на доход или прибыль. Предполагается, что это позволит упростить администрирование для малого бизнеса и снизить нагрузку на операторов маркетплейсов.

Ранее стало известно об отношении москвичей к идее закрыть ПВЗ в жилых домах.

