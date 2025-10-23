На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести спецрежим налогообложения для ПВЗ

«Ведомости»: для пунктов выдачи заказов хотят создать отдельный налоговый режим
true
true
true
close
nimito/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный налоговый режим и собственный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов маркетплейсов. С таким обращением организация выступила в письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова, сообщает газета «Ведомости».

Авторы инициативы отмечают, что действующие налоговые модели — общая и упрощенная — не учитывают специфику работы ПВЗ. Большинство таких точек действует не как самостоятельные торговые объекты, а по агентской схеме, выплачивая комиссию от оказанных услуг. При этом предприниматели фактически не имеют возможности возместить НДС, что снижает рентабельность и делает бизнес менее устойчивым.

Ассоциация предлагает протестировать отраслевой спецрежим в пилотных регионах. Он может включать фиксированный налог, привязанный к количеству пунктов выдачи, а также льготные ставки на доход или прибыль, что, по задумке, позволит упростить администрирование для малого бизнеса и снизить нагрузку на операторов маркетплейсов.

В Минэкономразвития подтвердили получение обращения и сообщили, что инициатива будет рассмотрена в установленном порядке. Ведомство заявило, что внимательно изучает поступившие предложения и продолжит анализировать возможность создания отдельных условий для этого сегмента.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.

