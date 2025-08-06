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Большинство москвичей против идеи закрыть ПВЗ в жилых домах

Три четверти москвичей не поддержали идею закрыть ПВЗ в жилых домах
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Большинство москвичей (78%) высказались против инициативы закрыть пункты выдачи интернет-заказов на первых этажах жилых домов. По мнению опрошенных, это сократит возможности для удобной доставки товаров с маркетплейсов. При этом мнения респондентов об ограничении количества ПВЗ в домах разделились поровну. Половина считает (51%), что им в доме будет достаточно одного ПВЗ, а 49% выступают против каких-либо ограничений на число ПВЗ, – таковы данные опроса ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом закрытие ПВЗ в жилых домах не изменит привычки москвичей покупать товары онлайн. Половина респондентов сказали (48%), что будут делать покупки на маркетплейсах, как и прежде, но выберут другой способ доставки. Треть (34%) станут заказывать меньше из-за нежелания забирать товары другими способами. Каждый пятый москвич (18%) перестанет покупать одежду онлайн, если ее нельзя будет забрать в ПВЗ рядом с домом, но от других покупок не откажется.

В то же время закрытие ПВЗ практически никак не повлияет на рост посещений торговых центров. Девять из десяти респондентов (90%) все равно продолжат покупать онлайн, но выберут другие способы доставки, поскольку, по их мнению, они дешевле. Только каждый десятый участник (10%) опроса отметил, что станет чаще покупать товары в традиционной рознице.

Сегодня ПВЗ, расположенные в торговых центрах, посещают четверть москвичей (24%), остальные три четверти (76%) ходят в ТЦ за покупками офлайн и за развлечениями. Большинство москвичей (64%) полагают, что сейчас в торговых центрах и так достаточно пунктов выдачи заказов. Треть (36%) высказались за увеличение их числа в объектах торговой недвижимости.

Услугами ПВЗ сегодня пользуются подавляющее большинство жителей города (92%). Хотя бы раз в неделю в них забирают заказы 38% москвичей, еще 35% посещают их два-три раза в месяц, 15% – раз в месяц, 12% – еще реже.

Ранее эксперт обвинил маркетплейсы в росте цен перед распродажами.

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