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Мишустин в Екатеринбурге осмотрел опытный образец модернизированного Ил-114-300

Правительство РФ: Мишустину показали опытный образец обновленного Ил-114-300
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

В настоящее время глава российского кабинета министров находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. В частности, он принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром».

«Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва — Екатеринбург. Он показал хорошие результаты по топливной эффективности», — говорится в заявлении.

В нем приводятся слова генерального директора ПАО «ОАК» Вадима Бадеха, который рассказал, что Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний. Его можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Из публикации следует, что модернизированная версия самолета собирается из комплектующих российского производства и оснащается отечественным оборудованием. Воздушное судно способно подниматься на высоту до 7,6 тыс. метров и развивать крейсерскую скорость до 450–500 км/ч. Пассажировместимость обновленного Ил-114-300 составляет 68 человек.

В настоящее время самолет находится на этапе сертификации. Ожидается, что к концу текущего года разработчики получат все необходимые документы и смогут запустить серийное производство.

Ранее в Минпромторге РФ рассказали, когда начнутся поставки импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпаниям.

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