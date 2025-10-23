«Лукойл» отложил решение по дивидендам после санкций США

Компания «Лукойл» отменила заседание совета директоров, которое должно было пройти 23 октября и было посвящено вопросу дивидендов. В пресс-службе уточнили, что новая дата заседания будет объявлена позднее. Об этом пишет газета «Комерсантъ».

На фоне этой новости акции «Лукойла» на Московской бирже упали более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отреагировали на неопределенность, связанную с дивидендной политикой компании и последними ограничительными мерами со стороны США.

23 октября министерство финансов США ввело против «Лукойла» блокирующие санкции, предусматривающие заморозку активов нефтяной компании в Штатах и запрет на проведение ее операций с американскими контрагентами. Эти меры стали частью расширенного пакета ограничений, направленных против российских компаний нефтегазового сектора. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов коснутся нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Эксперты отметили, что решение «Лукойла» об отсрочке совета директоров может быть связано с необходимостью оценить последствия санкций для дивидендных выплат и корпоративных процедур.

