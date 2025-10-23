Российские акции резко подешевели из-за новостей о санкциях ЕС

Российский фондовый рынок открылся снижением на 3,6% на фоне новых санкций ЕС

Российский фондовый рынок начал торги 23 октября значительным снижением основных индексов после новостей о новых санкциях против РФ. Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии опустился на 3,6%, достигнув уровня 2550 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Больше всего подешевели бумаги «Лукойла» (-6,9%), «Аэрофлота» (-5,8%) и «Роснефти» (-5%).

Повышенная волатильность рынка наблюдается на фоне согласования странами Евросоюза (ЕС) 19-го пакета антироссийских санкций. В новый пакет рестрикций попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. ЕС также ввел запрет на закупку российского СПГ и ограничил передвижения российских дипломатов.

2 сентября индекс Мосбиржи (IMOEX2) понизился на 1,65%, опустившись на минимуме до 2841,94 пункта. Позже рынок частично отыграл снижение: к 21:35 падение сократилось до 1,54% и индекс остановился на отметке 2845,17 пункта.

Ранее цена фьючерса на золото обновила исторический максимум.