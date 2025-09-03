На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индекс Мосбиржи просел после слов Трампа о Путине

Индекс Мосбиржи снизился на 1,65% после слов Трампа о разочаровании Путиным
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) вечером 2 сентября ускорил падение до 1,65%, опустившись на минимуме до 2841,94 пункта, следует из данных торгов на 20:50. Позже рынок частично отыграл снижение: к 21:35 падение сократилось до 1,54% и индекс остановился на отметке 2845,17 пункта.

Снижение произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» российским лидером Владимиром Путиным.

В плюсе к 21:57 оставались акции «Полюса» (+1,2%), «Транснефти» (+0,17%) и «Группы Астра» (+0,12%). При этом просели бумаги «Русала» (-3,35%), «Эн+» (-3,21%) и Московского кредитного банка (-3,2%).

2 сентября Трамп вновь заявил, что очень разочарован в Путине из-за продолжения боевых действий на Украине. Одновременно с этим британское издание The Times отмечает, что к европейским лидерам у Трампа накопилось не меньше претензий, поскольку они «подталкивают Киев к отказу от более выгодных условий мира». В целом же у американского президента, по-видимому, «закончились идеи по продвижению мирного процесса на Украине». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами