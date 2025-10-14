Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото достигла $4150 за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи COMEX.

К 2:36 по московскому времени цена на золото достигла $4150 за тройскую унцию, продемонстрировав рост в 1,97%. Однако, по состоянию на 2:59 мск темпы роста несколько замедлились, и стоимость драгоценного металла составила $4146,5 за унцию (+ 1,88%).

По прогнозам основателя инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгения Ходченкова, к 2025 году стоимость тройской унции золота (31 грамм) стабилизируется в пределах $4–4,2 тыс. В 2026 году эксперт ожидает преодоления отметки в $4,5 тыс., что станет новым рекордом. При этом Ходченков подчеркнул возможность ценовых колебаний на пути к росту. Непредвиденное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) или внезапное усиление доллара могут спровоцировать значительный откат, вплоть до снижения на 10–15%, по мнению инвестора.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.