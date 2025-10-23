На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Соцфонде рассказали, на сколько увеличится пенсия в 2026 году

Глава Соцфонда Чирков: пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер пенсий по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб. Об этом ТАСС рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Он отметил, что рост по сравнению с текущим годом составит 1,9 тыс. руб.

Чирков добавил, что в общей сложности повышение страховой пенсии в следующем году коснется выплат более 38 млн граждан.

По словам главы Соцфонда, индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты в 2026 году составит 7,6%. Она начнет осуществляться с 1 января.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсионерам, которые получают страховые выплаты, в декабре начислят двойную выплату: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь.

Такой порядок связан с особенностями календаря: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в России ожидаются праздничные и выходные дни, что влияет на сроки выплаты пособий и пенсий, уточнил эксперт.

Ранее экономист раскрыл средний размер страховой пенсии в России.

