Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговом кодексе

Российские парламентарии в связи с рассмотрением проекта бюджета («бюджетного пакета») приняли в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и поправки в Бюджетный кодекс РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Принятие поправок приведет к увеличению федерального бюджета. Так, в 2026 году дополнительные доходы составят около 1,538 трлн рублей, в 2027 году — около 2,371 трлн рублей, в 2028 году — примерно 2,750 трлн рублей.

Увеличение дополнительных доходов будет достигнуто, в частности, за счет повышения на 2% ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС), повышения ставок акцизов на табачную, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет.

22 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».