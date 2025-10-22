В России в первом чтении принят законопроект о налоговых изменениях

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, повышающий с 2026 года до 22% налог на добавленную стоимость (НДС), при этом сохраняется льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, внесенный правительством РФ, с 1 января следующего года увеличивает НДС с 20 до 22%, сохраняя для всех социально значимых товаров ставку в 10%. К числу таких товаров относятся продукты питания, лекарства, продукция для медицины и детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

Поступления от НДС, который является косвенным налогом, идут в бюджет Российской Федерации, формируя значительную часть доходов казны. Ожидается, что повышение на 2% ставки НДС увеличит дополнительные доходы федерального бюджета в 2026-2028 годах на 4,423 трлн рублей.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».