Россияне вернулись к наличным

Каждый девятый опрошенный россиянин (11%) отказался от безналичных расчетов из-за проблем с использованием счетов и пользуется исключительно наличными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Для 15% респондентов наличные являются основным средством платежа. При этом 48% в равной степени пользуются безналичной и наличной оплатой. 31% предпочитают безналичные расчеты и только 6% вовсе не пользуются купюрами.

20%, объясняя использование наличных, сослались на слабую инфраструктуру безналичных платежей в своих населенных пунктах. Еще 5% признались, что предпочитают наличные, чтобы не оставлять цифровой след. При этом 23% указали, что мало пользуются картами просто потому, что получают оплату своего труда в наличных. А 41% отметили, что им приходится иметь при себе наличные на всякий случай, например, чтобы оставить чаевые.

По регионам картина неоднородна. На Урале доля тех, кто полностью перешел на наличные, составила 23%, на Дальнем Востоке — 20%, в Сибири — 16 %, в Центральной России (без Москвы) — 13 %. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель оказался минимальным — всего 8 %.

«Рост популярности наличных, вероятно, связан с усилением мер взыскания долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом полугодии 2025 года на исполнении находилось 91,9 млн судебных производств — на 5 млн больше, чем годом ранее. Процедуры снятия ареста нередко затягиваются, и гражданам, столкнувшимся с блокировками, приходится снимать деньги заранее и обходиться без банковских сервисов. Вынужденный отказ от банковских услуг со временем превращается в устойчивую привычку. Когда есть риск, что счет могут арестовать, наличные воспринимаются как форма независимости. Поэтому неудивительно, что тема наличных денег вызывает такой эмоциональный отклик», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. жителей РФ в возрасте от 18 до 70 лет.

Ранее ЦБ отменил голосование по поводу дизайна 500-рублевой купюры.