ГД приняла в первом чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

Второе чтение запланировано на 18 ноября.

«В проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств», — сказал на пленарном заседании министр финансов Антон Силуанов.

До этого Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

