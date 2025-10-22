Минфин формирует реестр майнеров

Министерство финансов России начало заниматься формированием реестра майнеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«Действительно, мы начали уже заниматься формированием реестра майнеров и в этом реестре уже находится 1364 зарегистрированных майнера», — сказал он.

В реестр майнеров включают индивидуальных предпринимателей и организации, которые официально занимаются майнингом криптовалют в России. Реестр изначально вела Федеральная налоговая служба, но затем его передали Минфину. Он является обязательным для всех, кто занимается майнингом, кроме физлиц с низким энергопотреблением — до 6000 кВт⋅ч в месяц. Регистрация в реестре необходима для легального занятия майнингом криптовалют в стране.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.