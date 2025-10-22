На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин формирует реестр майнеров

Минфин начал заниматься формированием реестра майнеров, в нем уже 1364 позиции
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов России начало заниматься формированием реестра майнеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«Действительно, мы начали уже заниматься формированием реестра майнеров и в этом реестре уже находится 1364 зарегистрированных майнера», — сказал он.

В реестр майнеров включают индивидуальных предпринимателей и организации, которые официально занимаются майнингом криптовалют в России. Реестр изначально вела Федеральная налоговая служба, но затем его передали Минфину. Он является обязательным для всех, кто занимается майнингом, кроме физлиц с низким энергопотреблением — до 6000 кВт⋅ч в месяц. Регистрация в реестре необходима для легального занятия майнингом криптовалют в стране.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.

18+
