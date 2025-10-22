На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Wildberries & Russ купила крупного российского туроператора

«Известия»: Wildberries & Russ купила российского туроператора Fun & Sun
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries & Russ купила одного из лидеров российской туриндустрии Fun&Sun у структур «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совладельца крупного туроператора, знакомого с параметрами соглашения.

По данным издания, стоимость сделки составляет около 15–16 млрд руб. (около $200 млн).

Представители «Севергрупп» и Fun&Sun ситуацию никак не прокомментировали. К текущему моменту никаких изменений на Едином государственном реестре юридических лиц пока не зафиксировано.

Один из собеседников издания отметил, что у туроператора большая долговая нагрузка.

Руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков оценил, что стоимость всего бизнеса с учетом долга (EV) составляет порядка 50–60 млрд рублей.

Fun&Sun является одним из крупных туроператоров. Компания была основана в 2009 году на базе компаний VKO Group и Mostravel в качестве совместного предприятие (СП) «Севергрупп» и холдинга TUI Group.

До этого сообщалось, что РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила пилотную программу амбассадоров, в которую вошли 53 студента из 16 регионов России. Отмечается, что программа стартовала в рамках Клуба инициативной молодежи компании, созданного в августе текущего года.

Ранее Wildberries прокомментировала претензии ФАС к правилам для продавцов.

