На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Wildberries прокомментировала претензии ФАС к правилам для продавцов

В Wildberries после заявления ФАС пообещали доработать правила для продавцов
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Компания Wildberries доработает внутренние правила для продавцов из-за претензий экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Wildberries как добросовестный участник рынка всегда следует рекомендациям ФАС России. По итогам заседания экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов и покупателей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что маркетплейс уже отказался от механизма «Привлекательная цена», который был раскритикован ФАС, и подчеркнули, что фирма настроена на конструктивный диалог.

2 октября на заседании экспертного совета ФАС были раскритикованы нововведения WB «Привлекательная цена» и «Конструктор тарифов».

Первый инструмент подвергли критике за то, что он, по мнению антимонопольной службы, принуждал продавцов сбывать продукцию не по своим ценам, а по тем, которые устанавливал маркетплейс. Второй же раскритиковали за предоставление услуг, от которых невозможно отказаться ранее определенного срока, даже при условии, что продавец перестал в них нуждаться.

Ранее российские маркетплейсы заявили о готовности обсуждать невозвратные тарифы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами