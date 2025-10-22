Wildberries & Russ запустила пилотную программу амбассадоров

В пилотную программу амбассадоров РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) вошли 53 студента из 16 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что программа стартовала в рамках Клуба инициативной молодежи компании, созданного в августе текущего года. Для участия в ней было подано свыше тысячи заявок. Наибольшее количество поступило из Казани (31,5%), далее следуют Москва (27,8%), Смоленск (6,2%) и Санкт-Петербург (5,4%).

Сообщается, что прошедшие отбор участники проекта представляют крупнейшие вузы страны, в том числе МАИ, МГУ и СПБГУ.

По словам директора департамента развития инноваций и экосистемы РВБ Игоря Коваля, амбассадоры станут «проводниками в мир бизнеса и IT-сообщества для других студентов». Наставниками программы выступают специалисты компании из сфер IT, маркетинга, инноваций и EdTech.

Как уточнили в РВБ, амбассадоры уже прошли вводный образовательный курс о компании и ее рабочих процессах. В течение пяти месяцев они примут участие в проектной и продуктовой деятельности, а также займутся организацией мероприятий, созданием контента, проведут исследования и будут делиться информацией о карьерных возможностях в компании в своих учебных заведениях.

В компании добавили, что программа амбассадоров стала продолжением образовательного направления, запущенного РВБ в ноябре 2024 года.