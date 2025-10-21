Названо условие для признания криптовалюты совместно нажитым имуществом

Криптовалюту можно отнести к совместно нажитому имуществу, так как это справедливое решение. Однако это правило может действовать только при одном условии – важно, чтобы эти средства были добыты семейной парой честным путем, заявил RT депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Наверное, это было бы справедливо. Главное, чтобы происхождение криптовалюты находилось в рамках закона и морали», — подчеркнул парламентарий.

Сегодня среди россиян отмечается высокий интерес к добыче биткоина – это объясняется ростом стоимости крипты в годовой динамике, отметил топ-менеджер в области коммуникаций отрасли промышленного майнинга и цифровых валют Андрей Лобода. Он также подчеркнул, что в соответствии с законами цифровые валюты признаются имуществом, а майнинг, соответственно, подразумевает уплату налогов.

«Риск ущемления цифровых имущественных прав будет минимальным при прозрачном приобретении (или добыче) и хранении криптовалюты одним из супругов», — отметил эксперт.

Напомним, Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина. По данным зампреда правления Сбера Александра Ведяхина, суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд, при этом участники готовы активно заходить на рынок криптовалют, а потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широким.

Ранее в Сбере предложили экспериментальный режим для криптовалют.