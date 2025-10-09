На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере предложили экспериментальный режим для криптовалют

Ведяхин: до 20 млн россиян владеют криптовалютой
Пресс-служба Сбера

По разным оценкам, от 7 до 20 млн россиян владеют криптовалютой, поэтому необходимо сделать так, чтобы криптовалюты были легально доступны людям, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис 2025».

Он отметил, что в России необходимо ввести регулирование оборота криптовалют.

«Очень здорово, что Минфин и Центробанк вместе говорят об этом. Есть общее понимание, что действовать нужно быстро. Можно использовать экспериментальный правовой режим по криптовалюте — понятный инструмент», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер уже имеет опыт операций с производными криптоактивов.

«Как и Московская биржа, мы предложили ETF на биткоин и эфир и на смесь биткоина и эфира. У нас шесть таких инструментов, в которые инвесторы уже вложили 1,3 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, необходимо решить, на кого будет распространяться регулирование.

«Предлагаю начать регулирование с квалифицированных инвесторов. Так мы поймем, в чем плюсы и минусы существующих инструментов, как работает российский рынок», — подчеркнул Ведяхин.

