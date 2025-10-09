Стало известно, сколько криптовалюты на руках у россиян

Ведяхин: Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина

Криптовалюты популярны у россиян, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис 2025».

Он отметил, что Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина.

«По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты - суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд», — сказал он.

По словам Ведяхина, участники готовы активно заходить на рынок криптовалют.

Он добавил, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широким.

«Важно обеспечить последовательную интеграцию от наиболее квалифицироанных инвесторов с последующим расширением доступа, так как сейчас криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности, и интересным многим профессионалам рынка, компаниям и банкам», — подчеркнул Ведяхин.