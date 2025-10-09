На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько криптовалюты на руках у россиян

Ведяхин: Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Криптовалюты популярны у россиян, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис 2025».

Он отметил, что Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина.

«По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты - суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд», — сказал он.

По словам Ведяхина, участники готовы активно заходить на рынок криптовалют.

Он добавил, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широким.

«Важно обеспечить последовательную интеграцию от наиболее квалифицироанных инвесторов с последующим расширением доступа, так как сейчас криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности, и интересным многим профессионалам рынка, компаниям и банкам», — подчеркнул Ведяхин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами