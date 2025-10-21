Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости

Мишустин: режим самозанятости действует, но в нем не должно быть злоупотреблений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что режим самозанятости продолжает действовать, но в нем не должно быть злоупотреблений. Об этом сообщает ТАСС.

«Действие специального режима для самозанятых продолжается. Здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений», — сказал Мишустин на стратсессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин ранее рассказал «Газете.Ru», что за три года число самозанятых в России выросло в 2,5 раза — с 5,82 млн человек по данным на 30 сентября 2022 года до 14,63 млн человек на 30 сентября 2025-го. По его словам, такая позитивная динамика связана, прежде всего, с огромным удобством регистрации в качестве самозанятого: все можно сделать в приложении «Мой налог».

Совфед 8 октября предложил правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. Однако в кабмине подчеркнули, что до 2028 года условия для самозанятых останутся без изменений.

Ранее сообщалось, что в России ожидают ухода «в тень» почти трети бывших самозанятых при отмене режима.