«В тень уйдут до 30%». Что ждет бывших самозанятых после окончания эксперимента?

Совет Федерации 8 октября предложил правительству проработать досрочное завершение эксперимента с самозанятыми в 2026 году. В правительстве 9 октября заявили, что никаких изменений до 2028 года не планируется. В случае отмены самозанятости рост поступлений от налогов в российский бюджет не гарантирован, а цены на товары и услуги в России вырастут примерно на 10%, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Дискуссии об отмене самозанятости в России активизировались в сентябре 2025 года. Сам спецрежим для самозанятых действует в России с 2019 года и изначально должен был продлиться до 2028-го. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в сентябре называл пересмотр режима до 2028 года принципиально не планирующимся, но при этом признал необходимость уже сейчас обсудить дальнейшую конфигурацию, после чего последовали сообщения о предложениях Совфеда.

Речь идет о постановлении СФ «О текущей ситуации в экономике…». Оно предполагает анализ итогов режима налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4-6%, а по результатам — подготовку мер против занижения базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ, 13-22%) при найме.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых. Правительство РФ опровергло изменение режима для них до 2028 года.

По мнению главы Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основателя Biznesinalogi Евгении Мемрук, обсуждаемая отмена самозанятости в России отражает системный конфликт.

«С одной стороны, режим НПД стал одним из самых успешных экспериментов последних лет: он легализовал сотни тысяч микропредпринимателей и сделал работу «в белую» экономически оправданной даже при скромных доходах. С другой — со временем инструмент легализации превратился для части бизнеса в механизм налоговой оптимизации: перевод сотрудников в статус самозанятых позволял экономить на взносах и налогах, а бюджет недополучал значительные суммы», — сказала Мемрук «Газете.Ru».

Эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, налоговый консультант Алексей Крылов заявил «Газете.Ru», что если изменения и назрели, то в сторону увеличения лимита по обороту в год на 50%, а то и вдвое.

«Сейчас максимальный оборот для использования режима составляет 2,4 млн рублей. Что касается злоупотреблений режимом: мы помним, что сам эксперимент был введен, чтобы получить в бюджет хоть что-то вместо ничего. Отследить ремесленника, оказывающего реальные услуги за кэш и не платящего налоги, куда сложнее, чем выявить попытку уклонения от НДФЛ и страховых взносов через фиктивный договор юрлица с плательщиком НПД», — сказал Крылов.

По его словам, чем более развитой будет становиться ФНС России как IT-система, тем меньше будет такой практики — пока она не сойдет на нет. То есть плюсы в виде самого факта уплаты налога от реальных самозанятых никуда не денутся, а издержки в виде подмены трудовых отношений договором с плательщиком НПД скоро уйдут в прошлое, подчеркнул эксперт. Уже сейчас для ФНС почти не составляет труда выявлять и пресекать такие схемы, уверен Крылов.

Как изменятся налоговые режимы

Для самозанятых в России действует льготный режим — ставка налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 или 6%. Налог уплачивается через мобильное приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы РФ. Никакой отчетности типа декларации 3-НДФЛ самозанятым подавать не нужно. По итогам выполнения услуги самозанятый формирует чек, направляет его заказчику и впоследствии уплачивает налог.

В случае отмены налога на профессиональный доход бывшим самозанятым придется выбирать из нескольких альтернативных налоговых режимов. Основными вариантами станут регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или работа в качестве физического лица по договорам ГПХ.

На УСН (упрощенная система налогообложения) «Доходы» ставка составляет 6%, что сопоставимо со ставкой НПД при работе с юрлицами, однако ключевое отличие — это обязательная уплата фиксированных страховых взносов (на пенсионное и медицинское страхование). ИП платят страховые взносы за себя 53,6 тыс. рублей фиксированно + 1% с дохода более 300 тыс. рублей и сдают отчетность в налоговую (декларация по УСН, книга учета доходов и расходов, расчет авансовых платежей). Существует также УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15% (в некоторых регионах ниже), который подходит для деятельности с высокими подтвержденными затратами.

В случае работы по договорам ГПХ в качестве физического лица заказчик (юрлицо или ИП) становится налоговым агентом и удерживает с вознаграждения НДФЛ. С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с доходов до 2,4 млн рублей в год, 15% с доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% — с части 5-20 млн рублей, 20% — с части 20-50 млн рублей и 22% — сверх 50 млн рублей. В данном случае (в зависимости от договора с работодателем) налогоплательщик сдает декларацию 3-НДФЛ или нет.

По словам эксперта по финансам и бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, данные налоговые режимы предлагают относительно понятные правила и налоговые ставки. Однако по сравнению с простотой НПД (где нет отчетности, а налог рассчитывается автоматически в приложении), любой из этих вариантов потребует ведения учета, сдачи деклараций и уплаты фиксированных взносов. Для многих фрилансеров, репетиторов, мастеров сферы красоты, для которых самозанятость стала первым шагом к легализации, этот барьер может оказаться слишком высоким, уверен он.

«Заказчик при работе с ГПХ будет обязан уплачивать за исполнителя страховые взносы (около 30% от суммы вознаграждения), что значительно увеличит его расходы и сделает привлечение таких исполнителей менее выгодным. Наиболее выгодным для большинства, вероятно, окажется переход на ИП с применением УСН «Доходы», в зависимости от вида деятельности и стабильности заработка», — сказал «Газете.Ru» Трепольский.

Последствия отмены самозанятости

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что прямой и однозначный рост налоговых поступлений в российский бюджет в случае отмены самозанятости в России не гарантирован. Он будет зависеть от того, какая доля самозанятых выберет легальные, но более сложные и дорогие налоговые режимы, а какая — вернется в теневой сектор, подчеркнули специалисты. По их словам, если отмена самозанятости произойдет в 2026 году, первые ощутимые результаты для бюджета можно будет оценить не ранее конца 2027 года, после завершения первого полного налогового периода и сбора отчетности.

Трепольский сказал «Газете.Ru», что, с одной стороны, переход бывших плательщиков налога на профессиональный доход на другие налоговые режимы с более высокими ставками (6-22%) теоретически должен привести к увеличению сборов.

«Учитывая, что к середине 2025 года в России насчитывалось почти 14 млн самозанятых, перечисливших в бюджет около 100 млрд рублей налогов за восемь месяцев, потенциал для роста кажется значительным. С другой стороны, по словам эксперта, есть высокий риск, что значительная часть бывших самозанятых предпочтет уйти «в тень», полностью прекратив уплату налогов. Простота и низкая ставка НПД были ключевыми факторами, мотивировавшими многих легализовать свои доходы», — пояснил Трепольский.

Он уверен, что отмена этого режима без предложения адекватной альтернативы может привести к обратному эффекту — сокращению налоговой базы. Кроме того, часть бывших самозанятых может прекратить свою деятельность из-за возросшей фискальной и административной нагрузки, заключил эксперт.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев допустил, что в тень могут уйти от 20% до 30%, особенно те, чьи доходы невелики и чью деятельность трудно отследить .

«Наличный расчет вообще практически не отследишь. Есть те, кто принципиально не желает взаимодействовать с государством, они тоже уйдут в тень. В законе есть штраф от 10% до 20% от неуплаченной суммы налога, и это штраф на не менее 40 тыс. рублей. Либо могут доначислять налоги за все периоды деятельности. Бывает, что крупный ущерб, свыше 3 млн рублей за три года, и особо крупный, свыше 10 млн, это чуть ли не уголовная ответственность.

Наверное, налоговые органы будут выявлять в первую очередь тех, кто имеет признаки регулярной деятельности и высокие доходы. То есть ловить тех, кто делает маникюр дома или ремонтирует наличный холодильник, сомневаюсь, что налоговые органы будут. Скорее всего, речь пойдет о более крупных теневых исполнителях, которые ведут активную деятельность через банки или имеют много заказчиков», — уверен Абелев.

С ним согласилась эксперт «Актион Бухгалтерия» Надежда Сазонова.

«Если режим самозанятых отменят, бюджет вряд ли сильно выиграет: многие просто закроются или перейдут на другие льготные режимы. Значит, рост поступлений от налогов в бюджет будет скромным и проявится не раньше чем через год-два», — сказала «Газете.Ru» Сазонова.

По ее мнению, отмена самозанятости сама по себе вряд ли остановит работодателей, которые маскируют штатных сотрудников под «самозанятых». По мнению Сазоновой, скорее всего, эти работодатели просто перейдут на договоры ГПХ, например, с предпринимателями. Ограничивать таких работодателей нужно, но не отменой режима НПД, уверена эксперт.

Заместитель руководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян допустил, что самозанятые повысят цены на свои услуги из-за роста налоговой нагрузки.

«Можно предположить, что часть самозанятых действительно повысит цены. Чтобы сохранить доход на том же уровне, необходимо повышение цены, примерно, на 10% в том случае если ставка НДФЛ составит 13%. Если же самозанятый зарегистрирует ИП, то рост цены будет существенно меньше», — отметил Манукян.

Альтернатива отмены самозанятости

Эксперты подчеркнули, что можно изменить условия для применения самозанятости, чтобы повысить платежи в бюджет, но не отменять режим полностью, тем более до завершения эксперимента в 2028 году.

Мемрук считает логичным сохранить режим самозанятости только для работы с физическими лицами и запретить его для взаимодействия с юрлицами и ИП.

По словам эксперта, это позволит легально продолжать работу мастерам маникюра, репетиторам, тренерам, психологам и другим специалистам, которых оплачивает конечный клиент, тогда как курьеры крупных агрегаторов и исполнители на платформах должны будут трудоустраиваться в штат. Одновременно, по мнению Мемрук, бессмысленно повышать ставки налога или вводить страховые взносы для всех: эффективнее полностью закрыть самозанятым доступ к корпоративным заказам. Те, кто хочет работать с компаниями, пусть переходят на оформление в штат или становятся ИП с соответствующей налоговой и административной нагрузкой.