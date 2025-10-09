На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают уход «в тень» почти трети бывших самозанятых при отмене режима

Экономист Абелев: 20-30% бывших самозанятых могут уйти в тень при отмене режима
close
Depositphotos

В случае завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход в тень могут уйти 20–30% бывших самозанятых — прежде всего те, у кого невысокие доходы и трудно отслеживаемая деятельность. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Расчеты наличными практически не отслеживаются; часть исполнителей принципиально избегает взаимодействия с государством. За неуплату налога предусмотрен штраф 10–20% от суммы недоимки (не менее 40 тыс. рублей), возможны доначисления за весь период. При «крупном ущербе» свыше 3 млн рублей за три года и «особо крупном» свыше 10 млн рублей может встать вопрос об уголовной ответственности», — отметил Абелев.

Он ожидает, что фокус контроля будет на тех, кто ведет регулярную деятельность и получает высокие доходы: работает через банки, имеет много заказчиков. Домашний маникюр или разовые ремонты бытовой техники, по его оценке, не станут приоритетом для ФНС по сравнению с крупными теневыми исполнителями.

По данным Минэкономразвития, в России сейчас зарегистрировано 14,3 млн самозанятых, которые по итогам 2024 года перечислили в бюджет 100 млрд рублей налогов.

Совфед 8 октября рекомендовал правительству проработать завершение эксперимента по налогу на профессиональный доход в 2026 году, однако кабмин заявил, что до 2028-го условия для самозанятых меняться не будут.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ТПП рассказали, как следует изменить режим самозанятости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами