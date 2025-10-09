В России ожидают уход «в тень» почти трети бывших самозанятых при отмене режима

В случае завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход в тень могут уйти 20–30% бывших самозанятых — прежде всего те, у кого невысокие доходы и трудно отслеживаемая деятельность. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Расчеты наличными практически не отслеживаются; часть исполнителей принципиально избегает взаимодействия с государством. За неуплату налога предусмотрен штраф 10–20% от суммы недоимки (не менее 40 тыс. рублей), возможны доначисления за весь период. При «крупном ущербе» свыше 3 млн рублей за три года и «особо крупном» свыше 10 млн рублей может встать вопрос об уголовной ответственности», — отметил Абелев.

Он ожидает, что фокус контроля будет на тех, кто ведет регулярную деятельность и получает высокие доходы: работает через банки, имеет много заказчиков. Домашний маникюр или разовые ремонты бытовой техники, по его оценке, не станут приоритетом для ФНС по сравнению с крупными теневыми исполнителями.

По данным Минэкономразвития, в России сейчас зарегистрировано 14,3 млн самозанятых, которые по итогам 2024 года перечислили в бюджет 100 млрд рублей налогов.

Совфед 8 октября рекомендовал правительству проработать завершение эксперимента по налогу на профессиональный доход в 2026 году, однако кабмин заявил, что до 2028-го условия для самозанятых меняться не будут.

