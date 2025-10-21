Количество самозанятых россиян резко выросло

За три года количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза — с 5,82 млн человек по данным на 30 сентября 2022 года до 14,63 млн человек на 30 сентября 2025-го. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такая позитивная динамика связана, прежде всего, с огромным удобством регистрации в качестве самозанятого: все можно сделать в приложении «Мой налог».

Срок действия эксперимента с режимом самозанятости строго определен федеральным законом №422-ФЗ — до 2028 года. В течение десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов для сохранения статуса самозанятого. Поэтому я абсолютно уверен, что режим самозанятости не будет досрочно отменен, а также не будут увеличиваться налоговые ставки и уменьшаться предельный размер доходов до 2028 года», — отметил Балынин.

По его словам, дальнейшие параметры будут определены в 2028 году после проведения анализа накопившегося опыта использования режима самозанятости, в том числе и обратной связи, получаемой от плательщиков налога на профессиональный доход. Балынин уточнил, что самозанятые в России платят комфортные налоги в 4%, если работают с физлицами, и 6% при работе с юрлицами и ИП.

Балынин подчеркнул, что с 2026 года, наоборот, вводятся дополнительные меры поддержки самозанятых, так как у них появляется возможность добровольно вступить в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности — законопроект уже находится в Госдуме. Экономист не сомневается в том, что он будет этой осенью принят.

Ранее в Госдуме заявили, что самозанятость сохранится после 2028 года.