В капитале банка «Таврический» нашли дефицит в сотни миллиардов рублей

У банка «Таврический» образовался огромный дефицит капитала, который составляет 137,2 миллиарда рублей. Такие данные указаны в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Долг перед вкладчиками банка составляет 56,5 млрд руб — выплат ждут 57 тыс. клиентов-физических лиц; с 10 сентября АСВ начало выплачивать им страховые возмещения.

Из опубликованных данных следует, что на момент издания отзыва лицензии у банка уже имелся признак банкротства: стоимость его активов была недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами.

3 сентября Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка. ЦБ отметил, что в сложившихся обстоятельствах у него появилась обязанность отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций из-за «полной утраты собственных средств (капитала)».

В сентябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам страхового возмещения вкладчикам Таврического банка. Согласно данным реестра обязательств финансовой организации перед клиентами, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей. Право на компенсацию в пределах установленных лимитов получат около 57 тысяч вкладчиков, в числе которых 234 юридических лица.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Промтрансбанка».