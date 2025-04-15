Центробанк отозвал лицензию у банка из Башкирии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Башкирии «ПромТрансБанка» (Банк ПТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов банк занимал 177 место в российской банковской системе. ЦБ принял соответствующее решение из-за систематических нарушений законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и недостаточной работы по устранению нарушений в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк также обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

Кроме того, банк стабильно нес убытки. Попытки собственников восстановить финансовое положение не привели к результату, и дальнейшая поддержка банка оказалась невозможной, отметил регулятор.

Центробанк также аннулировал лицензию на проведение операций с ценными бумагами и назначил временную администрацию до назначения конкурсного управляющего.

Ранее сообщалось, что число банков в России в этом году опустится ниже 300.