Клиентам Таврического банка начали выплачивать страховое возмещение

АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам страхового возмещения вкладчикам петербургского Таврического банка. Об этом сообщается на сайте АСВ.

«Вкладчики Таврического банка (АО) (г. Санкт-Петербург) начали получать страховое возмещение с 10 сентября 2025 года.

С 10 сентября вкладчики Таврического банка могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ или портал «Госуслуги». Средства будут перечисляться по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».

Согласно данным реестра обязательств Таврического банка перед клиентами, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей. Право на компенсацию в пределах установленных лимитов получат около 57 тысяч вкладчиков, в числе которых 234 юридических лица.

Размер страхового возмещения установлен на уровне 1,4 млн рублей с учетом начисленных процентов по вкладам. Клиенты, чьи сбережения в банке превышают эту сумму, должны подать требование кредитора при оформлении заявления на выплату. Перечисление средств таким кредиторам АСВ начнет в процессе ликвидации банка.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию у Таврического Банка.

