Названы города, в которые россияне мечтают поехать, но пока не добрались

«Авиасейлс»: почти 20% россиян мечтают посетить Калининград, но пока там не были

Почти каждый шестой опрошенный россиянин (18%) мечтает поехать в Калининград, но пока там не был. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Авиасейлс» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди популярных направлений для отдыха в России опрошенные также назвали Владивосток (16%), Казань (12%), Санкт-Петербург (10%), Петропавловск-Камчатский (7%), Мурманск (6%), Иркутск и Екатеринбург (по 4%), Нижний Новгород (3%), Сочи (2%).

И те, кто уже бывал в городах из топа, и те, кто только собирается, в первую очередь отмечают атмосферу. Калининград и Владивосток чаще всего описывают как «атмосферные» и «красивые», Иркутск и Мурманск — как «душевные» и «уютные», а Петропавловск-Камчатский называют «аутентичным» и «северным». Екатеринбург для путешественников — современный и стильный, Нижний Новгород и Казань — города с особым ритмом и потенциалом. Петербург и Сочи остаются вечной классикой, которая почему-то все еще у многих числится в списке «слетать потом».

В основе выбора — впечатления. Люди ориентируются на природу, архитектуру, историю и культурные объекты, а стоимость поездки учитывают как дополнительный фильтр. Многие респонденты отмечали, что предпочли бы путешествовать вне сезона — чтобы избежать толп туристов, увидеть город более аутентичным и сэкономить на поездке. Наличие мероприятий не особо влияет на решение о поездке, а инфраструктура, кухня и транспортная доступность — в середине списка. Ради ярких впечатлений путешественники готовы закрыть глаза на бытовые неудобства, если город интересный и с характером.

«Это говорит о качественном изменении внутреннего туризма. Путешественники ищут не просто удобства, а яркие эмоции и уникальную атмосферу. Такой подход — это возможность для людей открыть для себя настоящую, многогранную Россию, а для регионов — мощный стимул для развития инфраструктуры и сервиса. Этот растущий интерес является важным драйвером для экономики этих регионов, повышая их инвестиционную привлекательность», — отметил отмечает директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Георгий Груша.

Он добавил, что люди стали более осознанно подходить к планированию поездок, рассматривая возможность путешествий вне рамок туристического сезона, что позволяет им сэкономить и увидеть город в его аутентичном состоянии. В конечном счете выбор в пользу таких направлений — это взаимная выгода и для туристов, которые получают незабываемые впечатления, и для страны в целом, заключил Груша.

В опросе приняли участие более 5 тыс. россиян.

